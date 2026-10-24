FIL cierra con más de 30 mil visitantes

Más de 500 actividades, entre presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, demostraciones culturales y talleres, dieron forma a la XIII edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach 2026), desarrollada de manera simultánea en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán.

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Durante la clausura de este encuentro, que tuvo a España como país invitado y a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) como invitada de honor, se dio a conocer que, a lo largo de los cinco días de actividades, más de 30 mil personas visitaron los stands donde se apreciaba la participación de más de 40 casas editoriales, asistieron a los eventos y convivieron con escritores, investigadores y editores, quienes compartieron parte de su trabajo con el público.

Ante las personas que se dieron cita en la ceremonia de clausura, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, expresó que con el cierre de la feria concluye una semana de aprendizajes, encuentros y satisfacciones, que recuerda que lo verdaderamente importante no es solamente concluir procesos, llegar al final o cumplir metas, sino también lo que somos capaces de construir durante el camino.

Chacón Rojas agradeció a todas las personas que, a lo largo de la semana, hicieron de esta feria una verdadera celebración del conocimiento, la imaginación y la palabra. Asimismo, destacó su impacto positivo al despertar en las juventudes y la niñez el gusto por la lectura y abrir sus horizontes al conocimiento.

Por su parte, la presidenta de la UNE, María Isabel Cabrera, señaló que participar como invitada en esta feria representó un privilegio y una responsabilidad que asumieron conscientes de la importancia de fortalecer los lazos entre las comunidades académicas, científicas y culturales de ambos lados del Atlántico.

Afirmó que esta experiencia permitió comprobar, una vez más, la extraordinaria capacidad de los libros para tender puentes entre universidades, países y personas.

Un espacio colectivo

Añadió que cada presentación, mesa redonda, conferencia y conversación en los pasillos contribuyó a construir un espacio colectivo de aprendizaje y diálogo.

Destacó también la amplia participación de estudiantes, profesores, investigadores, profesionales del libro y ciudadanía en general, lo que demuestra que los libros siguen ocupando un lugar fundamental en la vida universitaria y en el desarrollo cultural de las sociedades.

Roger Adrián Mandujano Ayala, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacó las alianzas y los compromisos surgidos de esta experiencia para impulsar el trabajo conjunto con instituciones españolas y estatales.

Finalmente, durante la ceremonia se anunció que Brasil y Portugal serán los invitados especiales de la próxima edición de la FIL Unach 2027.