FIL UNACH, la mejor del sureste

“La Feria ha sido un éxito, muy visitado, con comentarios muy favorables, creo que se ha logrado consolidar como la mejor feria universitaria de los libros del sur del país”, manifestó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, en el último día de actividades de este encuentro organizado por la máxima casa de estudios del estado.

Indicó que las universidades no existen únicamente para formar profesionales y entregar títulos universitarios, sino que juegan un rol protagónico en la formación de mejores personas, y en la promoción, difusión y acceso a la cultura que es parte clave para lograr ese objetivo.

El valor de estos encuentros

Bajo esa premisa, añadió que estas ferias son importantes porque sirven para entusiasmar a las nuevas generaciones, porque en realidad no están pensadas para los viejos lectores, los intelectuales o los asiduos amantes de la cultura, que por supuesto encuentran un lugar de regocijo

Indicó que cada edición de esta feria aumenta la cantidad de eventos que se programan, para este número 13, fueron casi 500 eventos en cuatro municipios. El objetivo es dar gusto a todas las preferencias, hay gente que le gusta la literatura clásica, novela, cuento, poesía, ciencia.

Una ventana para dar a conocer trabajos

Otro de los objetivos también es la difusión de publicaciones universitarias científicas, de la propia Unach, de la Unicach, de instituciones nacionales e internacionales, y por eso la institución invitada de honor este año fue la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que agrupa alrededor de 70 sellos editoriales.

Destacó las actividades enfocadas en los niños y niñas, con literatura infantil, talleres, teatro, lucha libre; porque también son parte importante. “Se trata que todos tengan acceso a la cultura, que se democratice la cultura, por eso también llevan actividades a otros municipios”.