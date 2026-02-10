Filman escenas del documental del papa

Las últimas escenas del documental sobre el Papa Francisco que podría exhibirse en julio de este año, se filmaron en San Cristóbal e incluyeron a personas de pueblos originarios que en febrero de 2016 tuvieron un encuentro con el pontífice durante su visita a Chiapas, informó Esteban Cadoche, guionista y director de la cinta.

"En San Cristóbal recogimos los testimonios de varios integrantes de comunidades tsotsiles y tseltales en su lengua materna porque nos parecía que era imprescindible remarcar rasgos de identidad, ya que, además, es lo que viene ocurriendo en Chiapas con j´Tatic Samuel Ruiz García y en la iglesia del mundo con el Papa Francisco: Poner en el centro de la escena a quienes lo merecen que son los pueblos indígenas de América Latina, pero en particular de México que son los protagonistas centrales de gran parte de la historia de este país", agregó el cineasta.

Entrevistado en la curia diocesana de San Cristóbal de Las Casas, donde Francisco habló con integrantes de pueblos originarios el 15 de febrero de 2016 y donde se filmaron las escenas el pasado domingo, señaló que el documental "que hicimos en Argentina, Brasil y México, será una gran herramienta no solo para la evangelización en América Latina, sino para la pelea por la dignidad y los derechos de los pueblos" de esa región.

Visita a Chiapas en 2016

Aclaró que el documental no es una biografía sobre Francisco, sino que abordará los tramos más sobresalientes de su papado, poniendo el énfasis en la unidad de América Latina.

Mencionó que para filmar las escenas en San Cristóbal "vino gente de distintos lugares de Chiapas (que se reunió con el Papa en 2016), convocada por el padre Felipe Ali Modad (trabaja en la misión jesuita de Bachajón, municipio de Chilón), muy querido por ser el hombre que de alguna manera replica el mensaje y la acción del Papa Francisco", dijo.

Esteban informó que la película "se financia con un enorme esfuerzo y sacrificio porque los aportes son menos y más lentos de lo que uno espera, pero acá estamos terminando el rodaje, lo que quiere decir que no hay cosas imposibles cuando uno tiene la voluntad y la perseverancia de perseguirlas; el estreno mundial sería al mes siguiente de la finalización del mundial de futbol, en julio, probablemente".

Aprovechó para agradecer al Comité Panamericano de Juzgadores por los Derechos Sociales, cuyo capítulo México preside Rebeca Xicohtencatl, así como al gobierno de Chiapas "que hizo posible la asistencia de equipamiento y personal profesional".