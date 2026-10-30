Fin de semana largo: cuatro días de descanso

Estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días de descanso este fin de semana. Viernes 30 de octubre hay suspensión de labores para estudiantes por sesión de Consejo Técnico Escolar, para el lunes 2 de noviembre también, por la celebración del Día de Muertos.

Tal como lo marca el calendario escolar, el último viernes de cada mes las y los docentes interrumpen labores para sesionar en dicho consejo, por eso hoy viernes los estudiantes no se presentaron a las escuelas.

Además, el calendario escolar de este ciclo establece como día festivo el 2 de noviembre, con lo cual se constituye un fin de semana largo; cuatro días para estudiantes y tres días para maestros.

Festivales

Por eso, ayer jueves las escuelas realizaron los tradicionales festivales de Día de Muertos, con bailables, musicales, obras de teatro, juegos, elaboración de altares, concursos de disfraces, entre otras dinámicas enfocadas a fomentar las tradiciones mexicanas.

En el caso de los trabajadores del sector privado no es un día feriado oficial, por lo que deben laborar de manera ordinaria, a menos que lleguen a un acuerdo con sus patrones, o este decida otorgar el día libre.

El 27 de noviembre es la siguiente sesión de Consejo Técnico y la última del año; en 2027 comienzan el 29 de enero, sigue el 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Asimismo, las próximas suspensiones de labores docentes oficiales serán el 16 de noviembre, y el 25 de diciembre de 2026; así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Pese a que el calendario establece dos periodos de receso escolar. El primero comprenderá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero. El segundo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.