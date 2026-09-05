Fin de semana lluvioso en la Costa y Soconusco

Este viernes en la mayoría de los municipios de la Costa y Soconusco volvió a llover, por lo que autoridades anunciaron la alerta amarilla desde Tonalá hasta Tapachula, señalando lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas, viento y granizo, lo que incidirá en las temperaturas que se han mantenido entre los 36 y 41 grados.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT-Chiapas), el nivel amarillo corresponde a precipitaciones intensas de 75.1 a 150 milímetros. La zona marcada bajo esta condición se extiende desde Tonalá hasta Tapachula, incluyendo la franja fronteriza con Guatemala.

Se pronostican lluvias y tormentas con actividad eléctrica, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo, luego de un periodo con pocas lluvias en la zona

Condiciones adversas

En el Golfo de Tehuantepec también se prevén condiciones adversas, con viento del noroeste y suroeste y rachas de hasta 37 kilómetros por hora, así como oleaje de entre 1.5 y 2.1 metros de altura. Ante estas condiciones, se recomienda extremar precauciones a las embarcaciones menores y a quienes se encuentren en zonas de playa.