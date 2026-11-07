Finaliza Congreso de Estudios Mesoamericanos

Con la asistencia de especialistas de universidades nacionales e internacionales concluyó el Primer Congreso Internacional de Estudios Mesoamericanos e Interculturales, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) en conjunto con otras instituciones.

El encuentro académico, reunió a especialistas de universidades para compartir experiencias metodológicas, hallazgos de investigación y procesos de vinculación comunitaria en torno a la cultura alimentaria y gastronómica.

Charlas

A través de conferencias, reflexiones e intercambio de conocimientos, este congreso abrió nuevas perspectivas para reconocer la riqueza de las tradiciones alimentarias, los saberes ancestrales y las prácticas culturales que forman parte de la identidad de nuestros pueblos.

El área de comunicación de la universidad indicó que el congreso fue organizado por el Cuerpo Académico Estudios Mesoamericanos e Interculturales de la Unich; el Cuerpo Académico Cultura, Educación e Innovación Gastronómica y la Red para la Inclusión Educativa (RIE-Chiapas, A.C.).