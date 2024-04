Finaliza el plazo para declarar ante el SAT

Este martes 30 de abril vence el plazo para la declaración anual de impuestos del ejercicio 2023. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhorta a la población a cumplir con esta obligación para evitar apercibimientos legales.

Invitación

Lorie Nayeli Juárez Mota, administradora de Servicios al Contribuyente de Chiapas, hizo la invitación a toda la ciudadanía y a todos aquellos que perciben un ingreso superior a los 400 mil pesos anualmente.

“También aquellos que hayan tenido dos patrones de manera simultánea o de manera separada en el año. Al igual están obligados aquellos asalariados que tienen otro tipo de ingresos, como los que tienen un negocio, profesionistas, doctores, contadores y todos aquellos que estén en ese régimen o también que enajenen algún bien”, expresó.

Sobre los requisitos que se requieren para realizar el trámite son: tener —evidentemente— RFC, contar con su contraseña o con la firma electrónica (e.firma).

“El sistema es tan amigable que él mismo te va indicando cuándo se requiera la contraseña o la firma electrónica, porque mucha gente piensa que es obligatoria, pero no es así en todos los casos”, expresó.

Asesorías

Si el saldo a favor es menor de 10 mil pesos se puede hacer con contraseña: “Aquí estamos para para apoyarlos y asesorarles en lo que requieran, también es bueno recordar que en caso de salir con un saldo a favor o un saldo a pagar, es necesario que se presente la declaración a más tardar el 30 de abril, junto con el pago de la primera parcialidad, porque se puede realizar en parcialidades hasta en seis pagos.

En Chiapas existe un padrón arriba de los dos millones de contribuyentes y se ha atendido —con cita previa— a más de 100 mil personas.

“La verdad es que, hemos tenido muy alta demanda de los contribuyentes y eso nos da mucho gusto porque habla del acercamiento que han tenido para cumplir con esta obligación”, detalló.

Así mismo, aclara que no están obligados aquellos trabajadores asalariados que no tienen ingresos por arriba de los 400 mil pesos anuales, que trabajen para un solo patrón y que no rebasen el citado monto.

En el caso de no presentar la declaración, la primera consecuencia es tener que pagar recargos y actualizaciones, así como en su momento las autoridades emiten un apercibimiento o sanciones.