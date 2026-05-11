Finaliza encuentro de investigadores del Rifrem

Asistentes al décimo sexto Congreso de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (Rifrem), titulado “Fronteras, movilidades, tensiones y encuentros”, concluyeron que es necesario repensar las categorías con las que se ha trabajado el fenómeno religioso, detalló la investigadora Enriqueta Lerma, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Separación entre lo sagrado y profano

Por un lado, agregó, “hay que considerar que la separación entre lo sagrado y lo profano es una caracterización superada. En la actualidad los credos no están ligados a la noción de principios morales o a la ‘bondad’, sino que por el contrario, se observa una mayor relación entre distintas prácticas legales e ilegales, la proliferación de credos marginales y una mayor proximidad entre entidades religiosas, canónicamente consideradas por las iglesias históricas como separadas, pero cuya frontera es cada vez más difusa, lo que habla de una mayor flexibilidad de las creencias religiosas”.

Dijo que “al mismo tiempo, encontramos que la violencia ejercida por grupos organizados es transversal a todos los temas de investigación, no por elección, sino porque su presencia se encuentra en prácticamente todos los espacios sociales”.

Lerma señaló que lo anterior “condiciona la emergencia de nuevas lecturas sobre el fenómeno religioso en una sociedad atravesada por procesos anómicos. En este sentido, resulta interesante observar diálogos ecuménicos en aras de construir procesos de paz”.

Manifestó que en el congreso que concluyó el viernes, al que asistieron investigadores del centro y sur de América, del Caribe y Estados Unidos, además de los mexicanos, “se abordó la forma en que se ha debilitado el discurso de la laicidad, toda vez que la separación entre Iglesia y Estado es trastocada por representantes de gobierno, que pretenden sacralizar sus políticas a través del uso de símbolos religiosos y rituales tradicionales”.