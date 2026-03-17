Finaliza Foro nacional de la Bicicleta

Después de seis días de actividades en las que ciclistas locales, nacionales y extranjeros compartieron puntos de vista y necesidades sobre la movilidad de sus ciudades, el tercer Foro Nacional de la Bicicleta, realizado en San Cristóbal, concluyó con la elección de San Luis Potosí como sede para 2027.

Violencia vial visible

Entre los países visitantes al Foro, que por primera vez se realizó en una ciudad no capital, estuvo El Salvador, con representantes de las asociación Cesta, la cual realiza, entre otras actividades, capacitación a mujeres para que puedan abrir talleres de bicicletas.

En entrevista sobre su experiencia sobre su visita a San Cristóbal, recalcaron la visible violencia vial que observan de los conductores hacia los ciclistas. Aceptan que, aunque su país no está en la movilidad ideal, sí hay mayor respeto, sobre todo, por las charlas de conciencia vial que realizan en escuelas y donde también apoya Cetas. “Al día podemos dar charlas a 100 estudiantes”, indican.

Del mismo modo, señalan que si hay algo con lo que se quedan del Foro es la unión que hay entre los distintos colectivos ciclistas, algo que no se observa tan seguido en su país. El Salvador será sede del Foro Mundial de la Bicicleta en septiembre de este año.

En los distintos foros y charlas, uno de los puntos más tocados fue la seguridad vial, no sólo de los ciclistas sino también de los peatones, quienes, señalaron, deben ser los que estén en la punta de la jerarquía de movilidad.