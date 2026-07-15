Finaliza oficialmente ciclo escolar 2025-2026

Este miércoles 15 de julio finaliza oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria. Las y los docentes seguirán en actividades debido a que el 16 y 17 quedó establecido como días de taller intensivo para este personal. Las y los estudiantes gozarán de las vacaciones de verano el resto del mes y durante todo agosto.

De acuerdo con el anteproyecto del calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el siguiente ciclo comenzaría el lunes 31 de agosto para finalizar el viernes 9 de julio, con un total de 185 días de clases.

El personal docente regresaría antes, ya que deberán participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) del 24 al 28 de agosto; estas sesiones continuarán realizándose el último viernes de cada mes, quedando para el 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre, 29 de enero y así respectivamente.

Este ciclo escolar se vio interrumpido en diversas ocasiones para muchas escuelas del sistema federalizado por las movilizaciones y paros de labores del magisterio de la Sección VII de Chiapas, que en junio realizó un paro que duró 20 días. Dijeron que retomarían su movimiento debido a que el gobierno federal no atendió sus demandas centrales.

Esta última semana se están realizando las últimas clausuras del Nivel Básico, en recintos públicos o en las propias escuelas; lo que también representa un gasto para los padres y madres de familia, que también deben prepararse para el siguiente ciclo y comprar todo lo necesario.