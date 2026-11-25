Poniendo fin a la polémica sobre la iniciativa relativa a bienes asegurados, Rubén Gabriel Soberano Velasco, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados aclaró que dicha reforma es bien intencionada, pero está imposibilitada para extinguir la propiedad a particulares, no obstante, sí es un acto que mejorará el proceso de arrendamiento de inmuebles dedicados al esparcimiento.

El experto en Derecho recordó que la Extinción de Dominio es una facultad del ámbito federal, regulada para determinados delitos plasmados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Jurídica social

Explicó que la iniciativa chiapaneca en su vertiente jurídica social busca dar certeza a la ciudadanía para que los establecimientos cumplan con la normatividad en materia y con las leyes municipales, estatales y federales.

Este es un acto bien intencionado que servirá para cerrar el paso a malas prácticas y garantizará el cumplimiento de las normatividades, pero además servirá para que quienes renten sus propiedades se asesoren y realicen contratos claros para exigir el cumplimiento de los permisos en materia.

No obstante, en el rubro de Extinción de Dominio, es una facultad que no tiene el estado, por lo que es importante tener claro los alcances de esta reforma de ley que tiene sanas intenciones.

ERA

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramirez Aguilar, justificó dicha iniciativa en el interés de salvaguardar a las ciudadana, ya que algunos comercios hacían mal uso de bares, cantinas y sitios de esparcimiento.

En la exposición de motivos señaló que desde el 2004 se legisló la Extinción de Dominio en materia de delincuencia organizada, ampliándose posteriormente al delito de corrupción.

Congreso

Por su parte, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, dijo que la iniciativa denominada Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados ya está en análisis.

FGE

Mientras tanto, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, aclaró que la Ley Estatal de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados no tiene como propósito expropiar propiedades, ni quitar bienes a la ciudadanía, por lo que pidió evitar interpretaciones equivocadas sobre su contenido y alcance.

Enfatizó que garantizará en todo momento el respeto a los derechos de bienes de las personas y que no habrá abusos, ni excesos en la aplicación de esta disposición.

Afirmaron que esta reforma es en realidad parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad, prevenir las adicciones, poner en orden a los establecimientos que operan fuera de la legalidad.