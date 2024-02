Finaliza protesta en Icheja; hubo acuerdo

Concluyó la protesta y plantón por una serie de demandas que mantenían los integrantes de la plantilla laboral del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) en las oficinas generales del organismo.

Acerca de esta situación, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), Guillermo Olivera Sánchez, dio a conocer que se levantó el paro y se realizará el pago de quincenas que se adeudaban, además de que no se tomarán represalias contra ningún trabajador.

Aseguró que continuarán trabajando por el bien de la institución.

Sobre las demandas que originaron la protesta y una serie de marchas hacia el palacio de Gobierno del Estado, informó que una de las principales fue el pago por transferencia de un recurso que anualmente se les entrega vía electrónica, pero este año se decidió hacerlo por medio de un monedero electrónico.

Otras demandas

Al mismo tiempo, mencionó que se sumaron otras demandas como los pagos por renuncias, las cuales ya se liquidaron.

“También tuvimos detalles con la ocupación de plazas vacantes; los procesos escalafonarios, los cuales se van a reactivar de manera inmediata; así como el pago que se nos ha dado por transferencia y que esta vez se nos dio por monedero electrónico, pero vamos a buscar que se les pague a los compañeros que no pueden cambiar este monedero; yo creo que ese tema no se comprendió bien, y no se apoyó al trabajador, porque hay compañeros que tienen que trasladarse de lugares como Tila y Yajalón a San Cristóbal para hacer el canje, en vez de que recuperen su dinero lo pierden por el transporte y los gastos que hacen”, señaló uno de los manifestantes.

Sobre el tema de los despidos que consideran injustificados, dio conocer que se van a analizar de manera conjunta con el abogado que lleva el caso por parte del sindicato y, en caso de que hubiera existido un proceso inadecuado, se va a exigir la reinstalación del trabajador.

Expresó que el sindicato lo integran 441 trabajadores, de los cuales una parte mínima decidió aceptar el monedero, pero el resto aún espera un pago por vía de transferencia, la cual genera una comisión y será absorbida por parte del instituto.

Afirmó que en la última reunión la actitud del director general, Gustavo Gómez Ordóñez, fue de conciliación y, por lo tanto, de voluntad para darle solución a la problemática.