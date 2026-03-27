Financieramente Chiapas está muy bien: Pariente

Manolo Pariente Gavito, secretario de Finanzas del gobierno del estado, fue el entrevistado el capítulo 20 del podcast Platicando con el Aguar, que conduce el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Se describió como una persona humilde y trabajadora. Buen amigo y con valores como lealtad y disciplina, a quien también le gusta divertirse mucho. Reveló que tiene tres nombres: Manuel Francisco Antonio, en honor a sus dos abuelos y por haber nacido el 13 de junio, día de San Antonio de Pádua.

Su padre, Antonio Pariente, fue oficial mayor con los gobernadores Jorge de la Vega y Salomón González Blanco. Además fue secretario de Finanzas con Juan Sabines Gutiérrez, época en donde hubo muy buena amistad entre ambos, como la que ahora existe entre Ramírez Aguilar y Pariente Gavito.

El gobernador le preguntó cómo se siente ahora como funcionario estatal, a lo que Pariente Gavito contestó: “Pleno y agradecido”.

Dijo que los recursos se aplican de manera transparente, ya que se conduce con alta exigencia a nivel personal y con los funcionaros de la dependencia que representa.

Financieramente dijo que Chiapas está muy bien. Como una de uno de sus logros explicó que habían recibido una deuda de 18 mil 500 millones de pesos. Como primer tarea fue reestructurar la deuda, representando más de cinco mil millones de pesos de ahorro, recurso que según el gobernador podrían servir para la carrera Palenque-Ocosingo.

Beneficios para contribuyentes como Borrón y Cuenta Nueva en donde se eliminaron adeudos en pago de derechos vehiculares.

Habló sobre el proyecto de trabajadores independientes de otorgarles seguridad social a tres mil personas, que en una segunda etapa integrarán a seis mil más.

Se comprometió a que en el mes de julio se dé la digitalización de Chiapas en temas como catastro, registro público, registro civil y la secretaría de Fianzas.

El mandatario reveló que la invitación a Manolo Pariente a sumarse a su gabinete se debió a haber demostrado prosperidad, honradez y eficacia en su empresa.