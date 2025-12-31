Finanzas sanas para un 2026 no complicado

Ante el aumento característico del gasto durante la temporada de fin de año, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de la capital hizo un llamado a la población para actuar con prudencia y evitar las consecuencias de un desorden financiero en enero.

Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la cámara, señaló que si bien la ciudadanía está cada vez más informada, es fundamental planear los gastos a fin de evitar complicaciones en los meses venideros.

Subrayó que los ingresos extras, como el aguinaldo, deben destinarse prioritariamente a cubrir necesidades básicas, al ahorro y a inversiones inteligentes, evitando caer en el consumismo.

Controlar el consumismo

“Es importante no caer en el consumismo y priorizar las necesidades sobre los deseos”, afirmó Blas Gutiérrez.

El dirigente recomendó aprovechar ofertas y descuentos de manera responsable y considerar opciones de ahorro e inversión para construir un futuro financiero más estable; sin embargo, priorizar gastos siempre será lo adecuado en esta temporada.

Para el próximo año, la Canaco-Servytur anunció que buscará trabajar de manera conjunta con el gobierno para ofrecer beneficios a los ciudadanos y promover la educación financiera, considerada una herramienta clave para la toma de decisiones económicas acertadas.

“Es prioritario informarse y planear para evitar afectaciones importantes”, concluyó el presidente de la cámara.

El organismo invitó a la ciudadanía a sumarse a esta cultura de responsabilidad financiera, destacando que una mejor gestión del dinero permitirá mayores rendimientos económicos en beneficio de las familias.