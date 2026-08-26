Finanzas sanas por reordenamiento administrativo

Como resultado del proceso de saneamiento de las finanzas y reordenamiento administrativo que impulsa la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la institución avanza en el cumplimiento de compromisos con su comunidad trabajadora, mediante una inversión estatal superior a 32 millones de pesos (mdp).

Este esfuerzo se reflejó en la entrega de reconocimientos por años de servicio y pago de otras prestaciones, realizada en el auditorio universitario “Juan Sabines Gutiérrez” de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con la presencia de autoridades estatales, representantes sindicales y personal de la base trabajadora.

Los recursos entregados este martes representan una inversión estatal total de 32 millones 340 mil 175 pesos con 26 centavos, en beneficio de cuatro mil 496 trabajadoras y trabajadores, mediante tres acciones: reconocimiento por años de servicio, pago de finiquitos por jubilación y apoyo para lentes al personal operativo.

Durante el evento, también se reconoció a mil 233 trabajadoras y trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, quienes laboran en planteles, coordinaciones de zona y oficinas centrales de esta institución educativa.

En este sentido, Figueroa García destacó que la trayectoria del personal constituye uno de los principales patrimonios de la institución y subrayó que detrás de cada año de servicio existen historias de compromiso con la educación y con las comunidades de Chiapas.

El pago de finiquitos por jubilación a 38 personas, apoyo para lentes para tres mil 225 trabajadoras y trabajadores operativos, y las acciones de reconocimiento y prestaciones asciende a 32 millones 340 mil 175 pesos con 26 centavos, con recursos de financiamiento estatal.