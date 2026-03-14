Firma convenio de colaboración con Unicef

El Congreso del Estado a través de la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, firmó convenio de colaboración con Luis Fernando Carrera Castro, representante de Unicef-México en materia de derechos de la infancia en Chiapas.

Dicho convenio, detalló la presidenta del Congreso, expresa la voluntad del Poder Legislativo de abrir puertas, procesos y capacidades a la cooperación internacional, entendiendo que los derechos de las niñas y niños no conocen fronteras, que su protección es responsabilidad compartida y que esta tarea se debe articular con todos los esfuerzos posibles.

Objetivo

Con la firma de este convenio, subrayó la diputada, se busca fortalecer la profesionalización del personal del Congreso, la legislación, “porque sabemos que legislar con perspectiva de infancia es un conocimiento especializado que requiere formación, actualización y sensibilidad”.

También dijo que “fomentaremos alianzas estratégicas con todos los actores del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado, porque la protección de la infancia es una tarea que nos convoca a todas y a todos, al Gobierno, a la sociedad civil, a las familias y por supuesto a este Poder Legislativo”.

Reconocimiento

En su participación hizo un reconocimiento público al trabajo que está realizando el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en materia de atención a las y los niños.

Participaron en el encuentro parlamentario, la directora del sistema Estatal DIF, Ana Granda; así como a directivos y alumnos de las escuelas David Gómez Farías y Camilo Pintado Rincón, quienes atestiguaron la firma de este convenio en favor de los derechos de las infancias.