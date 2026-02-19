Firma convenio PJE y Tribunal de Justicia

El Poder Judicial del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas firmaron un convenio de colaboración con el propósito de modernizar la impartición de justicia en la entidad, mediante la adopción de herramientas digitales aplicadas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

El convenio realizado en la Sala de Presidencia de la sede judicial en esta ciudad capital, fue encabezado y signado por el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Edna Maritza Morales Bautista, quienes coincidieron en la importancia de avanzar hacia un modelo de justicia más ágil, accesible y cercano a la ciudadanía.

Magistrado

Durante su intervención, Moreno Guillén reconoció este logro conjunto como un paso firme para ampliar y fortalecer la justicia alternativa en Chiapas, a través de las tecnologías de la información, y expresó estar convencido de que los mecanismos alternativos permiten consolidar una justicia más pronta y eficaz, con convenios que cuenten con valor de cosa juzgada, representando beneficios económicos, en tiempo y certeza jurídica para las y los justiciables.

Por su parte, la magistrada presidenta Edna Maritza Morales Bautista subrayó que, en Chiapas, hoy se privilegia el diálogo y la construcción de acuerdos, y destacó que este convenio tiene un objetivo concreto: implementar y operar una plataforma tecnológica que facilite el trabajo institucional y acerque estos mecanismos a toda la ciudadanía.

Compromiso

Con este ejercicio, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con la cooperación en la actualización y modernización del acceso a la justicia para todos los sectores de la población.

Estuvieron presentes en el evento magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, consejera y consejero de la Judicatura, así como magistradas, magistrados, juezas, jueces, titulares e integrantes de las áreas administrativas de esta sede judicial.