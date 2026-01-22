Firma Icheja convenio de colaboración con casa hogar

Con el objetivo de sumar esfuerzos en el combate al rezago educativo y ampliar el acceso a la educación básica, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la Asociación Civil “Odres Nuevos Chiapas” Casa Hogar, en un acto realizado este miércoles en la capital del estado.

Durante su intervención, la presidenta de la Asociación Civil, Elizabeth Castelazo Noguera, destacó que esta alianza representa una esperanza concreta para las niñas y niños que forman parte de la Casa Hogar.

Seguridad

Aseguró que en las instalaciones de “Odres Nuevos Chiapas” Casa Hogar, las y los infantes se sienten seguros y están acompañados, lo que les permite aprender y crecer en un entorno protegido y respetuoso.

“Creemos firmemente que nada debe detener a los niños y niñas para cursar sus estudios y alcanzar sus sueños. Sabemos que las condiciones pueden ser complicadas, pero gracias al esfuerzo y compromiso de todos, se han alcanzado grandes logros”, puntualizó.

Posteriormente, se llevó a cabo la firma oficial del convenio que formaliza el trabajo conjunto entre ambas instituciones, para impulsar acciones educativas que permitan a jóvenes y personas adultas iniciar o concluir su educación básica, contribuyendo de manera directa al combate del analfabetismo y del rezago educativo en el estado.

Valor social

Por su parte, el director general del Icheja, Sergio David Molina Gómez, subrayó el valor humano y social de la labor que realiza la Casa Hogar, así como la importancia de sumar esfuerzos en favor de la niñez y la juventud.

“Aquí no solo se les brinda atención, también se les da amor, se les forma y se les educa para que el día de mañana la vida les devuelva la oportunidad de vivir plenamente. Nos da mucho gusto que nos permitan ser parte de la historia de estos niños y niñas que hoy cursan su educación primaria con nosotros, y reiteramos toda nuestra disposición para, si así lo permiten, también poder acompañarlos en el nivel de secundaria”, mencionó.

Asimismo, Molina Gómez agradeció el haber hecho posible este encuentro y los invitó a redoblar esfuerzos, para que estos niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el siguiente nivel educativo y forjar su propio destino.

Fundación

“Me encuentro profundamente conmovido por la labor que aquí se realiza; hoy queremos decirles que no están solos, que aquí tienen una familia. Gracias a esta asociación civil que, a 33 años de su fundación, continúa transformando historias y sembrando esperanza”, expresó.

El acto se realizó en un ambiente de cercanía y colaboración, con la asistencia de representantes de la Casa Hogar y personal del Icheja, quienes atestiguaron este acuerdo que fortalece el tejido social y promueve una educación más inclusiva y solidaria en Chiapas.