Firma Isstech carta compromiso con Renapo

En presencia de la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y en un acto que reafirma el compromiso del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) con la transparencia, legalidad y modernización administrativa, el director general, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, realizó la firma de la Carta Compromiso con el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).

Durante este importante evento, Avendaño Bermúdez destacó que este acuerdo permitirá establecer las bases de colaboración para la confronta de la base de datos institucional con la Clave Única de Registro de Población (CURP), fortaleciendo los procesos de validación, depuración y actualización de la información de la derechohabiencia.

Subrayó que mediante este mecanismo será posible identificar de forma oportuna registros por defunción no reportados, así como corregir inconsistencias en los datos, lo que se traduce en una mayor trazabilidad en el ejercicio de los recursos destinados al pago de prestaciones sociales.

“Esforzarnos por hacer del recurso público un ejercicio eficiente, transparente y fortalecido es una encomienda y un compromiso del gobernador Eduardo Ramírez, por eso hoy damos un paso importante en la transparencia, en la rendición de cuentas y en los resultados que estamos brindando a nuestra población afiliada”, expresó.

Esta vinculación con Renapo permitirá contar con información actualizada de la CURP y detectar de manera mensual bajas por fallecimiento en las nóminas, además de robustecer los procesos de verificación documental.

Por su parte, Félix Arturo Arce Vargas, director general de Renapo, destacó que la firma de esta Carta Compromiso representa un paso fundamental para garantizar el derecho a la identidad y dotar de certeza jurídica a los procesos institucionales.