Firma Yamil Melgar convenio con trabajadores

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la firma del convenio laboral con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, en un marco de diálogo, respeto y comunicación constante.

Durante este encuentro, se reiteró la importancia de mantener una relación institucional basada en acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales y permitan mejorar el desempeño de las áreas que brindan atención directa a la ciudadanía.

El alcalde destacó que estas acciones se alinean a la visión de trabajo impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, orientada a fortalecer a las instituciones mediante el entendimiento, la coordinación y el respeto a los derechos laborales.

Firma de convenio

En la firma del convenio, por parte del Ayuntamiento, participaron el presidente municipal, Yamil Melgar; la síndica Cleotilde Ortiz; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, y el consejero jurídico Alejandro Santos González; mientras que por parte del Sindicato participaron Ubel de los Santos Cruz, Secretario General; Carlos López Castro, secretario del Interior y Acción Política; Juan Antonio Barrientos Cortez, secretario de Trabajo, Derechos y Conflictos; y Adolfo Martín Sánchez Cruz, secretario de Organización, Estadística y Escalafón.