Firman acuerdo la UNAM y la Unach

La senadora Sasil de León encabezó la firma de un acuerdo entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), mediante el cual se impulsará la educación, cultura y exposición; asimismo, se iniciarán las gestiones para crear un Centro Cultural Universitario y el proyecto de una Licenciatura en Artes.

Al encabezar el acto, la legisladora dijo que se trata de un histórico acuerdo de trabajo colaborativo firmado por el doctor Mauricio de Jesús Juárez Servín, director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y el doctor Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Unach, ambos aliados estratégicos de los chiapanecos.

Panorama

“Chiapas es tierra de profunda riqueza cultural, de raíces ancestrales, de expresiones vivas que ahora tendrá más espacios, plataformas y alianzas estratégicas que impulsen su visibilidad y desarrollo”, explicó al dar la bienvenida al evento en el Senado de la República.

En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez está haciendo un gran trabajo que coincide también con la presidenta Claudia Sheinbaum en acciones concretas, como por ejemplo la reapertura de la zona arqueológica Toniná y desarrollo de corredores turísticos con participación de la cultura y las artes, dijo.

Rector

Por su parte el rector de la Unach, Oswaldo Chacón, dijo que nunca antes con cruzadas como Chiapas Puede y Chiapas Lee, se reposiciona el papel de la alfabetización y la literatura como agentes de desarrollo y de paz impulsados por el gobernador Eduardo Ramírez, por ello confían en que estas acciones y proyectos suman a la construcción de una mejor realidad, afirmó.

“Agradecemos a la senadora Sasil de León su interlocución, como también a la UNAM por su apertura a estas acciones que posicionan a Chiapas en el colectivo nacional e internacional”, puntualizó.