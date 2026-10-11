Firman acuerdo para ampliar acceso a financiamientos

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) y el Banco Nacional de México (Banamex) formalizaron un Acuerdo de Entendimiento con el que buscan fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Chiapas.

A la firma asistió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney.

Beneficios

El acuerdo busca impulsar acciones que amplíen las oportunidades de inclusión financiera, el acceso al financiamiento y las herramientas para mejorar la competitividad de las empresas chiapanecas, con el fin de contribuir a su crecimiento y consolidación.

En representación del secretario Luis Pedrero González, el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, destacó que la alianza permitirá acercar a las empresas instrumentos financieros y soluciones orientadas a su crecimiento, modernización y acceso a nuevos mercados.

Tamayo Carboney subrayó el interés del sector de la construcción por mantenerse vinculado con iniciativas que favorezcan el desarrollo empresarial y generen mejores condiciones para que las empresas accedan a financiamiento, fortalezcan sus capacidades y amplíen sus oportunidades de crecimiento.

Puntualizó, además, la importancia de generar alianzas estratégicas entre el sector público, las instituciones financieras y el empresariales, que contribuyan al fortalecimiento de las Mipymes y al desarrollo económico de la entidad.