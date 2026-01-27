Firman Alianza por la Conservación

La formación de los futuros profesionales de la región enfocados en la conservación de la riqueza natural y fauna silvestre, recibió un nuevo impulso con la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) y la asociación civil Comaffas.

El acuerdo, firmado por el rector de la UTS, Jorge Alonso Huitrón Flores, y el presidente de Comaffas, Jerónimo Domínguez Laso, estableció un marco para crear espacios de aprendizaje y colaboración en temas medulares como el medio ambiente y la conservación de animales silvestres.

Expresaron que uno de los objetivos centrales de esta alianza es fortalecer la preparación de los estudiantes, quienes en el futuro se convertirán en tomadores de decisiones. La iniciativa busca dotarlos de herramientas, experiencia y una visión crítica y ética que contribuya al desarrollo sostenible de la región.

Proyecto

Otro de los planes a futuro recae en la intención de crear un refugio de vida silvestre dentro de las instalaciones de la universidad, el cual abonaría en la transformación del campus en un ecosistema protegido.

Recientemente la asociación liderada por Domínguez Laso, fue reconocida internacionalmente con el prestigioso galardón “Rafael Crespo Conservation Award”, destacando la labor referente en el manejo de fauna y su labor con los cocodrilos en Chiapas.

Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de establecer una educación que vaya más allá de las aulas, aseguraron que la suma de esfuerzos entre la academia y la sociedad civil es fundamental para enfrentar los complejos retos ambientales de nuestra época.