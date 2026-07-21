Firman alianzas por corredores artesanales

La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonya Santos, anunció la incorporación de los 24 corredores artesanales de Chiapas al programa de turismo comunitario impulsado por la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, una alianza que busca fortalecer la visibilidad de los talleres y acercar al visitante de forma directa con los creadores.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del Instituto Casa de las Artesanías, Santos estuvo acompañada por la directora de dicho instituto, Marisol Urbina, a quien agradeció la hospitalidad y el respaldo para concretar esta colaboración.

La funcionaria federal explicó que su visita tuvo como propósito comenzar a promover de manera conjunta los corredores artesanales, los cuales, dijo, ya existen desde 2019, pero requieren mayor difusión para que turistas y locales puedan visitarlos.

Talleres

En la actualidad, Fonart tiene registrados 24 talleres en Chiapas, distribuidos en ocho localidades de Amatenango del Valle, siete en Chiapa de Corzo, siete en Zinacantán y dos en Palenque.

Santos reconoció que Chiapas es un estado “muy rico artesanalmente”, y expresó su confianza en que a través del trabajo con el instituto local se puedan sumar más talleres a esta estrategia de promoción.

De acuerdo con la explicación, el proyecto busca eliminar a los intermediarios en la compra de artesanías, lo que permitirá que el turismo adquiera las piezas a precios justos.

Impacto

En cuanto al impacto de los corredores, la funcionaria estimó que los 24 talleres agrupan aproximadamente a 200 artesanos, aunque precisó que el número puede variar según la temporada o la demanda de pedidos.

Al finalizar, mencionó que Fonart también tiene corredores artesanales establecidos en otros estados como Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Yucatán y el Estado de México.