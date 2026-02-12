Firman contrato colectivo de trabajo 2026

Después de acordar bilateralmente el nuevo contrato colectivo de trabajo 2026, que regirá la relación laboral durante este año, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Pedro Jiménez Pérez, firmaron los documentos que formalizan dicho convenio.

Ante los delegados sindicales e integrantes del Comité Ejecutivo de este gremio, que se dieron cita en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Chacón Rojas reconoció la actitud y espíritu de responsabilidad mostrada por las partes durante la revisión del contrato.

Mesa de negociación

Asimismo, explicó que para cumplir con lo establecido durante la mesa de negociación, que calificó como acuerdos justos, realistas y dignos, la universidad realizará un esfuerzo, el cual demuestra que a través del entendimiento se llegan a convenios pertinentes y de reconocimiento mutuo.

Al respecto, el líder sindical Pedro Jiménez Pérez resaltó que ante las condiciones presupuestales que privan en todo el país, este pacto es sustancialmente positivo, pues ayudará a la base trabajadora a contar con seguridad en el tema salarial, así como de las prestaciones.

Esta alianza tiene como colofón el aumento del cuatro por ciento directo al salario, dos por ciento ligado a prestaciones y la atención del tema de reformar la categoría E1 de los agremiados a este sindicato.