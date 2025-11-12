Firman convenio de colaboración en Villaflores

En la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Villaflores se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para el periodo 2025-2026, con el propósito de integrar brigadas de protección y manejo del fuego, fortaleciendo así los trabajos interinstitucionales en materia de prevención, control y combate de incendios forestales.

La presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, destacó que se trabajará de manera coordinada y cumpliendo con los lineamientos de la Conafor, poniendo especial énfasis en la prevención, con el objetivo de seguir dando resultados a la población y reducir al mínimo la ocurrencia de incendios.

Subrayó que su gobierno está sumado a los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa acciones firmes para la conservación del medio ambiente. n MdeR CP

Carlos Morales reconoció el trabajo realizado por el municipio de Villaflores, que contribuyó a la reducción en un 80 por ciento la incidencia de incendios forestales en Chiapas.

Señaló que Villaflores ha sido mencionado como uno de los municipios con mejores resultados en esta materia, y agradeció la labor de las autoridades locales y de las brigadas. Exhortó a los brigadistas a seguir trabajando con patriotismo y responsabilidad, e invitó a más mujeres a integrarse a estas tareas, recordando que existen incentivos especiales para ellas dentro de los programas de prevención y combate de incendios.

