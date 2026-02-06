Firman convenio de gestión de agua rural

La organización Cántaro Azul y el Ayuntamiento de Tenejapa firmaron el pasado jueves 5 de febrero un convenio para fortalecer la gestión del agua rural y dar un paso clave en la gobernanza local del líquido vital.

Se dio a conocer que este acuerdo permitirá avanzar en la creación de una Oficina Municipal de Agua Rural, a partir del fortalecimiento de la figura del Delegado Técnico Municipal del Agua, como un espacio permanente para atender de manera integral los retos de acceso al agua, saneamiento y calidad del agua en comunidades rurales.

Enfoque

La colaboración entre Cántaro Azul y Tenejapa inició en 2015 y hoy se consolida con una visión de largo plazo, alineada al Plan Hídrico Municipal 2024–2030, con un enfoque de derechos humanos, participación comunitaria y corresponsabilidad institucional.

“Creemos que fortalecer capacidades locales y construir acuerdos público–comunitarios es clave para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en contextos rurales e indígenas”, dio a conocer la organización Cántaro Azul.