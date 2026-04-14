Firman convenio Icheja y Sección 40 del SNTE

Con el firme compromiso de avanzar en la alfabetización y el fortalecimiento educativo en la entidad, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) y la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional.

Este acuerdo tiene como propósito reconocer y emitir constancias a egresadas y egresados de escuelas normales, así como a docentes que participaron como asesores voluntarios en los subproyectos “Alfa por el Bienestar” y “Subsecretaría de Educación Básica”, destacando su contribución en los procesos de alfabetización durante un periodo de seis meses, en el marco de la coordinación con Usicamm y el convenio INEA-Usicamm-SNTE.

Trabajo conjunto

Durante el evento, el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, destacó la relevancia del trabajo conjunto en favor de la educación, sumándose a través de este acuerdo, afirmando que la alfabetización ha recobrado una importancia inédita en Chiapas gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones y de la actual administración encabezada por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

En ese sentido, recalcó que: “Fortalecer la educación pública es cumplir con el principio de poner la educación al servicio del pueblo”.

Por su parte, el coordinador del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Alejandro Ramírez Gordillo, subrayó la importancia de la participación docente en estos procesos.