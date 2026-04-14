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ChiapasTuxtla

Firman convenio Icheja y Sección 40 del SNTE

Abril 14 del 2026
Destacaron la relevancia del trabajo conjunto en favor de la educación. Cortesía
Destacaron la relevancia del trabajo conjunto en favor de la educación. Cortesía

Con el firme compromiso de avanzar en la alfabetización y el fortalecimiento educativo en la entidad, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) y la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional.

Este acuerdo tiene como propósito reconocer y emitir constancias a egresadas y egresados de escuelas normales, así como a docentes que participaron como asesores voluntarios en los subproyectos “Alfa por el Bienestar” y “Subsecretaría de Educación Básica”, destacando su contribución en los procesos de alfabetización durante un periodo de seis meses, en el marco de la coordinación con Usicamm y el convenio INEA-Usicamm-SNTE.

Trabajo conjunto

Durante el evento, el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, destacó la relevancia del trabajo conjunto en favor de la educación, sumándose a través de este acuerdo, afirmando que la alfabetización ha recobrado una importancia inédita en Chiapas gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones y de la actual administración encabezada por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

En ese sentido, recalcó que: “Fortalecer la educación pública es cumplir con el principio de poner la educación al servicio del pueblo”.

Por su parte, el coordinador del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Alejandro Ramírez Gordillo, subrayó la importancia de la participación docente en estos procesos.

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