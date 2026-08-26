Firman convenio para fortalecer el transporte

Como parte del trabajo permanente del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de fortalecer la coordinación regional y generar mejores condiciones de movilidad, los gobiernos de Chiapas y Tabasco suscribieron un convenio de colaboración para ordenar el paso de transportistas y brindar mayor seguridad y certeza a quienes prestan y utilizan el servicio público entre ambas entidades.

La firma se llevó a cabo en la sede del Gobierno del Estado, con la participación de la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), Dulce Rodríguez Ovando; la secretaria de Movilidad y Transporte de Chiapas, Albania González Pólito; y el secretario de Movilidad de Tabasco, Rafael Elías Sánchez Cabrales, además de autoridades de ambos estados y representantes del sector transportista.

Coordinación

Rodríguez Ovando destacó que el acuerdo refleja la disposición de los gobiernos de Eduardo Ramírez Aguilar y Javier May Rodríguez, para mantener una relación de cooperación que beneficie tanto al sector transportista como a las familias que diariamente se desplazan entre Chiapas y Tabasco.

“Hoy estar en esta firma de convenio significa mucho para ambos estados: tener esa buena coordinación y disposición, pero sobre todo, que nuestros transportistas puedan tener esa certeza”, expresó la secretaria general.

Por su parte, Albania González Pólito señaló que el convenio permitirá establecer condiciones más claras para que transportistas concesionarios y permisionarios circulen de manera regular y ordenada, fortaleciendo la legalidad, la seguridad en los traslados y la atención a las personas usuarias.

En tanto, Rafael Elías Sánchez Cabrales destacó que la dinámica cotidiana entre ambas entidades requiere una visión regional de la movilidad y una agenda permanente de colaboración. “La modernización del transporte debe realizarse con orden, pero también con diálogo”, afirmó.

Durante el encuentro se recordó que Chiapas y Tabasco contaban con un antecedente de coordinación en materia de transporte desde 1993, por lo que el nuevo instrumento actualiza este esquema frente a las necesidades actuales de movilidad, intercambio económico y comunicación entre las zonas colindantes.

Las autoridades coincidieron en fortalecer los canales de comunicación, coordinar criterios de operación y mantener el diálogo con el sector transportista para avanzar hacia un servicio más seguro, ordenado y eficiente. En los trabajos participaron también representantes de diferentes áreas de gobierno como: seguridad, procuración de justicia y comunicaciones de ambas entidades, así como del gremio transportista.

Finalmente, Rodríguez Ovando reiteró que la firma abre una etapa de seguimiento permanente. “Vamos a seguir coordinados para dar continuidad a los acuerdos y a las mesas de trabajo que se deriven de esta firma de convenio”, puntualizó.

Con este acuerdo, Chiapas y Tabasco fortalecieron una ruta de coordinación interestatal orientada a brindar mayor certeza a transportistas y personas usuarias, manteniendo el diálogo institucional como base para atender las necesidades de movilidad entre ambas entidades.