Firman convenio para uso del sistema Declara Chiapas

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, firmó convenio de colaboración para el manejo de la licencia de uso no exclusiva del Sistema Electrónico Declara Chiapas, con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Ana Laura Romero Basurto, siendo testigo de honor el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El objetivo de dicho acuerdo es el de establecer las bases de colaboración para la formación, capacitación, sensibilización y difusión en temas de ética pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.