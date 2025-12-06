Firman declaración para mejorar el desarrollo

Con éxito concluyó el Foro Alianzas por el Habitad, un esfuerzo por la construcción de agendas compartidas para legislación de políticas públicas para territorios y sociedad, en el Congreso del estado de Chiapas.

Diputados locales y federales además de ambientalistas firmaron una declaración para buscar mejorar las condiciones de desarrollo.

En ese contexto, se cuestionó sobre los efectos de la Ley Nacional de Aguas, que no incluye sanciones directas para ayuntamientos que descargan aguas negras a los ríos.

Dijeron, la legisladora federal Claudia Rivera y la diputada local Alejandra Gómez, que esperan que las leyes secundarias atiendan este pendiente, en tanto trabajan con organismos locales de cuencas para concientizar el tema.

“Es una reforma amplia y veremos cómo mejorar estas acciones, pero en este caso específico (de Chiapas) esperamos que las leyes secundarias lo atiendan”, dijo la invitada en el tema, diputada federal por Puebla, Claudia Rivera.

Cabe mencionar que en Chiapas el 99 % de los Ayuntamientos desechan sus aguas negras directamente a los ríos, por no tener o no utilizar sus plantas de tratamiento de aguas residuales, un dato confirmado por Conagua.