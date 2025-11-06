Firman reforma sobre decisión relativa del primer apellido

Las diputadas del Congreso del Estado encabezaron la firma de la iniciativa de reforma al artículo 58 del Código Civil del Estado de Chiapas, que tiene como objetivo fortalecer la libertad de decisión de la madre y del padre sobre el orden de los apellidos del hijo o de la hija.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Alejandra Gómez Mendoza destacó que la propuesta es un acto de justicia social para todas las mujeres.

Igualdad sustantiva

Agregó que el mensaje es claro y firme, y es que a través de este Congreso del Estado de Chiapas se promueve una igualdad sustantiva para todas las mujeres chiapanecas.

El diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que la propuesta busca fortalecer la libertad de decisión de las familias y se alinea con el principio de igualdad y no discriminación.

Cabe destacar que varios estados en México ya han implementado esta reforma en sus códigos civiles, ya sea a nivel legislativo o mediante resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como testigos e impulsoras de la iniciativa, las diputadas de la Sexagésima Novena Legislatura plasmaron su firma, en acto protocolario realizado en la sede del Poder Legislativo.

La reforma propuesta equilibra derechos: respeta la autonomía de la madre y el padre, corrige una práctica discriminatoria que privilegiaba al varón y al mismo tiempo protege a las niñas y niños garantizando estabilidad y seguridad jurídica.