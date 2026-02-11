Firman Unach y Cieps convenio de colaboración

Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales del Instituto de investigaciones de Panamá (Cieps).

El acuerdo tiene como objetivo establecer los mecanismos de colaboración y cooperación para desarrollar actividades académicas, de investigación y proyectos para el desarrollo sostenible, así como el impulso a la investigación y la innovación en las distintas áreas de las ciencias sociales, filosóficas y humanísticas.

Luego de concretar este acuerdo y en el marco de la clausura del Seminario “La Democracia ante los grandes desafíos de América Latina”, el rector Oswaldo Chacón Rojas comentó que la Unach tiene la responsabilidad de integrar acciones que favorezcan su internacionalización con instituciones de la región, a fin de orientar la formación de sus estudiantes a la resolución de los grandes problemas existentes en este espacio geográfico.

Desarrollo

Expresó su beneplácito por que las actividades planteadas en este convenio se dirigen al desarrollo de estancias estudiantiles y docentes, que permitirán extender las redes de colaboración y de relación entre las personas y las instituciones, lo que enriquecerá el conocimiento y saberes de ambas comunidades.

Por su parte, el director del CIEPS, Manuel Alcántara Sáez, compartió que para la institución que dirige es muy importante poder transmitir los proyectos y conocimientos que se crean en él, así como conocer las realidades de los países próximos de la región para nutrirse de las experiencias propias y externas.

Acciones

En este marco y ante la presencia de las autoridades universitarias, se presentó la Conferencia Magistral “Del Pluralismo a la Singularidad, más allá de las Democracias Fatigadas”, dictada por el director del CIEPS, Manuel Alcántara Sáez; la cual marcó la clausura del Seminario “La Democracia ante los grandes desafíos de América Latina”, organizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad de Salamanca.

Estuvieron presentes también en este evento el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Pascacio Bringas; la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal y la defensora Pública de la Dirección del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chiapas, María Sara Ramírez Mazariegos.