Firman Unach y Teech convenio de colaboración

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), Magali Anabel Arellano Córdova, firmaron un convenio de Colaboración.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que la Unach es una institución que constantemente está desarrollando y generando acciones afirmativas en distintos temas, por lo que la coordinación con las instituciones contribuye a hacerlas más efectivas.

Explicó que este convenio permitirá a la universidad ayudar a la actualización de los colaboradores del Teech, conformar estudios conjuntos que permitan avanzar en el tema democrático al estado, de modo que contará con el apoyo de distintas unidades académicas.

Asimismo, la titular del Teech, Magali Anabel Arellano Córdova, refirió que hablar de un convenio con la máxima casa de estudios es hablar de un Chiapas con resultados en materia académica.

Agradecimiento

Para finalizar, agradeció la disposición de la universidad para cumplir con este acuerdo que beneficia de forma directa al personal que colabora en este tribunal, además de impactar de manera positiva en las actividades jurídicas que en él se desempeñan.

Con este acuerdo, se comprometen a coordinar el diseño y ejecución de diversas estrategias y actividades de capacitación, educación, difusión e investigación en materia jurídica, permitiendo así la realización de convenios específicos para tal fin.