Firme Chiapas en lucha contra el barrenador

Marco Antonio Barba Arrocha, titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca en la entidad (SAGyP), dijo que los sistemas de producción en Chiapas están enfrentando con éxito los retos que permiten a la economía del campo ser un soporte para el sureste nacional y el gusano barrenador (GBG) no lo frenará.

El funcionario estatal en entrevista con Ciro Castillo, en el estudio de TVO de Cuarto Poder, no evadió el tema de emergencia nacional relacionado al GBG. Dijo a la ciudadanía que esté tranquila, que la carne es sana, se puede consumir sin mayor riesgo.

A los productores les recordó que el acuerdo nacional es que cuando existan casos de gusano barrenador no se dictará cuarentena contra esos ranchos o criaderos.

Esto es un llamado para que cuiden sus animales, mayormente a los becerros que se contaminan por el ombligo; pero en caso de una eventual aparición de gusano la anuncien las autoridades, para tener una eficiente dispersión de moscas contra este padecimiento.

Recordó también que el insecto transmisor ataca a animales de sangre caliente, por lo que también las mascotas pueden salir perjudicadas y es necesario cuidarlas.

Es poco común en el caso de seres humanos afectados, pero se tiene un trabajo coordinado con la Secretaria de Salud, indicó el entrevistado, con amplia trayectoria en la crianza de ganado y ahora titular de Sagyp.

Números

En general, las cifras se han actualizado gracias a la atención temprana; en Chiapas se tienen dos mil 200 casos y 29 humanos afectados.

Sobre el como funciona el desarrollo y dispersión de mosca estéril, explicó que se remodela la planta de Metapa para poder reproducir 100 millones de moscas semanales para todo México, estos animales se reproducen para impedir que la mosca afecte al ganado.

El insecto que se dispersa en en la entidad actualmente llega al aeropuerto de Chiapas, enviada desde Panamá.

En temas generales, dijo que el estado tiene una alta capacidad en sistemas generales de producción.

Recordó que es primer lugar nacional en producción de tilapia, igualmente cuenta con pastos abundantes que dan posibilidad de tener ganado de calidad.

también se tiene un precio de garantía en la producción de maíz; adicionalmente tenemos mango y banano de primera clase, que posiciona a Chiapas en mercados internacionales como punta de lanza.