Firme el cierre de Ciclo Escolar, pese a paro de maestros

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano, realizó un llamado al magisterio estatal a ser flexibles en las negociaciones que mantienen, al mismo tiempo que afirma que el cierre del Ciclo Escolar sigue firme.

Particularmente a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tienen un paro indefinido desde el 1.º de junio de 2026, les conminó a negociar con apertura y no esperar la aceptación total de sus propuestas, pues eso significaría no querer negociar.

Dijo que es necesario que ambas partes cedan para resolver el conflicto que exige la derogación de la Ley del Issste de 2007, mejoras salariales y la reinstalación del diálogo directo con la administración de Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, pidió a los ciudadanos no participar en los actos fuera de la ley de algunos profesores, como la toma de gasolineras.

Reconoció que las manifestaciones pueden generar afectaciones a terceros, particularmente en materia de movilidad y actividades cotidianas. Sin embargo, consideró importante que la ciudadanía actúe con comprensión ante un escenario que forma parte del ejercicio democrático.

Disposición al diálogo

Asimismo, destacó la disposición del gobierno federal para atender las inquietudes del magisterio y expresó confianza en la capacidad de diálogo encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, así como por las instancias federales de gobernación.

Entre los temas que forman parte de las negociaciones, subrayó las propuestas relacionadas con el sistema de promoción y reconocimiento docente, sobre todo las demandas de la CNTE respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En ese sentido, señaló que tanto la presidenta de la República como el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han mostrado avances en la construcción de acuerdos que podrían derivar en beneficios importantes para el magisterio nacional.