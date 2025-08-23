Firme la exigencia en favor de comunidad con autismo

La Asociación TEA en Chiapas, representante legal de la comunidad con autismo ante Gobierno del Estado confirmó que continuará con el trabajo crítico y constructivo para garantizar la implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, luego de señalar que algunas dependencias han retrasado la entrega de sus propuestas.

A través de Anabel Medina, la Asociación mantendrá una relación de respeto con las autoridades que integran el Comité Interinstitucional del Gobierno del Estado para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo.

Recordó que recientemente la Asociación TEA, dentro de la propia reunión del Comité realizó una crítica responsable por la dilación de propuestas específicas y la exigencia de trasparencia de las actas de acuerdo.

Gobernador

Sin embargo dijo que la comunidad en Chiapas confía que en breve se materialicen los proyectos que, se sabe, está gestionando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y será presentado a través del secretario de Salud Omar Gómez.

Por ello desde su papel como miembros del Comité Interinstitucional con firma y vista, mantendrán una ruta crítica pero respetuosa y responsable para construir una nueva realidad para las personas con autismo en Chiapas.

Y es que la Reforma a la Ley de Autismo prevé garantías de acceso a Educación, Salud, Justicia, Seguridad, Empleo, Deportes, entre otras áreas.

Estos trabajos, entre sociedad civil y autoridades, dijo representan el más grande esfuerzo de la comunidad para construir una sociedad integral, donde las neurodivergencias sean visibilizadas y respetadas con estricto apego a la ley, reconociendo en ese acto a las otra realidades posibles.