Firme la meta de cuatro mil 232 casas para entregar

Para diciembre estarán concluidas las primeras 120 casas del programa Vivienda para el Bienestar. Pedro Celorio, director regional del Infonavit para Chiapas, Veracruz y Tabasco, llamó a la ciudadanía para ser beneficiaría de una de cuatro mil 232 viviendas.

La Gloria

Explicó que en el nuevo fraccionamiento La Gloria se construyen 280 casas del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo.

De entre las cuales, en diciembre las primeras 120 viviendas totalmente concluidas serán entregadas a familias registradas y calificadas, pues aunque el proceso había iniciado lento, se restableció y está firme.

Explicó que el proyecto forma parte de los nueve contratos en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Tapachula, que en conjunto sumarán la construcción y entrega de cuatro mil 232 viviendas.

Interesados

Por ello llamó a los interesados en el proyecto pueden buscar participar ingresando a los portales del Infonavit y del Gobierno Federal, recordando que se prioriza a personas en situación de vulnerabilidad, sin acceso a servicios de préstamos para vivienda.