Fiscal general atiende caso D.A. Psicointegral

Agosto 07 del 2025
Fiscal general atiende caso D.A. PsicointegralEl centro denunciado no cuenta con los elementos mínimos para su funcionamiento. CP

Desde la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, junto a la titular de dicha fiscalía de materia, la maestra Amanda Farfán Ruiz, destacó que atiende personalmente la carpeta de investigación iniciada el pasado 30 de julio por los delitos de lesiones y discriminación, en torno al establecimiento Centro D.A. Psicointegral, en la ciudad capital, donde acudían 13 niñas y niños a un curso de verano.

Señaló que se han recibido reportes por parte de las Secretarías de Protección Civil, de Salud y de Educación, informando que este centro no cuenta con los elementos mínimos para su funcionamiento.

