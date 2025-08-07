Fiscal general atiende caso D.A. Psicointegral

Desde la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, junto a la titular de dicha fiscalía de materia, la maestra Amanda Farfán Ruiz, destacó que atiende personalmente la carpeta de investigación iniciada el pasado 30 de julio por los delitos de lesiones y discriminación, en torno al establecimiento Centro D.A. Psicointegral, en la ciudad capital, donde acudían 13 niñas y niños a un curso de verano.

Señaló que se han recibido reportes por parte de las Secretarías de Protección Civil, de Salud y de Educación, informando que este centro no cuenta con los elementos mínimos para su funcionamiento.