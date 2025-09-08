Fiscal general participa en Feria de la Mujer Artesana

San Cristóbal de Las Casas fue sede de la 1ª Feria de la Mujer Artesana Productora, donde el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, acompañado de su esposa, Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, reconoció el talento y esfuerzo de las mujeres artesanas de los pueblos originarios.

Recorrido

Luego de recorrer la exposición y venta de productos, Jorge Llaven destacó que las creaciones artesanales no solo representan la riqueza cultural de Chiapas, sino que también son una vía para fortalecer la economía local y preservar las tradiciones que dan identidad al estado.

En el marco de la feria, el fiscal general presentó el Decálogo Humanista para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa impulsada en conjunto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: “Soy su aliado, cuentan con mi compromiso de investigar y castigar a quien atente contra sus derechos e integridad, pero más allá de castigar, lo más importante es prevenir, y para ello necesitamos la participación de todas y todos”.

Reconocimiento

Asimismo, agradeció a Patricia Díaz López, presidenta estatal de la Coordinación de Artesanías de Mujeres Indígenas de Chiapas, y a Yarendi Domínguez Nájera, representante de Artesanos de los Altos de Chiapas Metick Banumil A.C., por su colaboración con la Fiscalía General del Estado para hacer posible esta feria que mostró la calidad, los colores y las texturas que distinguen a las artesanías chiapanecas.

En tanto, Guadalupe Gómez resaltó el papel de las artesanas como portadoras de historia, cultura y tradiciones, a través de sus textiles y creaciones que, dijo, son un orgullo chiapaneco, y representan el sustento económico de muchas familias; por ello, llamó a la sociedad a respaldar a las mujeres indígenas, adquiriendo sus productos.

Por su parte, Patricia Díaz y Yarendi Domínguez mencionaron la importancia de contar con espacios para que más gente conozca lo bello de Chiapas y el trabajo diario de las artesanas donde, incluso, muestran su historia de vida.