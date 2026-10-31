Fiscal general recibe a madres buscadoras

A temprana hora de ayer, el fiscal general del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo una reunión de trabajo con la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con quienes acordó seguir fortaleciendo las brigadas de búsqueda y mantener una coordinación permanente para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

“Sabemos que detrás de cada búsqueda hay una historia, una familia y una esperanza que merece todo nuestro esfuerzo”, enfatizó.

Compromiso en pie

En este sentido, Llaven Abarca reiteró el compromiso de mantener una Fiscalía de puertas abiertas, con sensibilidad, respeto y disposición para escuchar y acompañar a las familias que atraviesan esta difícil situación.

Finalmente, refrendó que se continuarán redoblando las tareas de investigación y reforzando el diálogo y los canales de comunicación.