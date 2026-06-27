Fiscalía de Distrito Selva fomenta la prevención

La Fiscalía de Distrito Selva llevó a cabo pláticas preventivas, dirigidas al personal administrativo y a estudiantes de los municipios de Ocosingo y Palenque, y realizó acciones de proximidad social en el municipio de Chilón.

En Ocosingo, se ofreció el tema “No es un reto, es una falsa amenaza”, en la Preparatoria “Marie Curie”, así como en las universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” y Tecnológica de la Selva.

La plática estuvo dirigida al personal administrativo, interactuando con el mismo a fin de prevenir delitos en las y los alumnos de dichas instituciones; además, se entregaron trípticos.

Participantes

También participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Estatal de Caminos, la Guardia Estatal Preventiva, la Fiscalía de Justicia Indígena, Prevención del Delito, el Centro de Llamadas de Emergencia 911 y la Policía Municipal.

En Palenque, se impartió la plática “Acoso Escolar (Bullying): Prevención e Identificación”, en la Escuela Primaria Federal “Fray Matías de Córdova y Ordóñez”, en el ejido La Unión.

Se explicó qué es el bullying, sus principales manifestaciones y la importancia de denunciar cualquier situación de violencia. Asimismo, se fomentaron valores como el respeto, la empatía y la tolerancia para promover una convivencia escolar sana y libre de violencia.

En Chilón, se entregaron folletos de la aplicación No Te Enganches en distintos establecimientos, con la participación de Prevención del Delito, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Vial Preventiva, Guardia Estatal de Caminos y Policía Municipal.