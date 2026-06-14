Fiscalía: delitos patrimoniales, el reto en la capital

Los delitos patrimoniales continúan siendo un desafío para la seguridad pública en Tuxtla Gutiérrez. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Fiscalía General del Estado abrió 111 carpetas de investigación por diversas modalidades de robo en la capital chiapaneca.

El robo a negocio se mantiene como la modalidad con mayor incidencia, al concentrar 33 carpetas de investigación entre enero y mayo, lo que representa cerca del 30 por ciento del total de los casos registrados en la ciudad.

La mayoría de estos hechos se han reportado en establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, donde se han documentado robos con violencia.

Asimismo, en plazas comerciales se han registrado casos de personas que ingresan a locales para sustraer mercancía sin efectuar el pago correspondiente.

Aunque esta modalidad continúa liderando las estadísticas, presenta una ligera reducción en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 39 investigaciones por robo a comercio.

El robo de vehículos y el robo a casa habitación ocupan el segundo lugar en incidencia, con 20 carpetas de investigación cada uno.

En el caso del robo de vehículos, las motocicletas continúan siendo el principal objetivo de los delincuentes.

Los reportes se concentran principalmente en la zona norte de la ciudad.

Por otra parte, el robo a casa habitación mantiene niveles similares a los registrados el año pasado.

Mientras que entre enero y mayo de 2025 se iniciaron 21 carpetas de investigación por este delito, en el mismo periodo de 2026 la cifra se ubica en 20 expedientes.

Las estadísticas también registraron cinco carpetas de investigación por robo a transeúnte, una de las modalidades con menor incidencia dentro de los delitos patrimoniales reportados en la ciudad.

Además, la Fiscalía contabiliza 33 investigaciones clasificadas en otras modalidades de robo, categoría que agrupa diversos hechos delictivos que no encajan en las principales clasificaciones.