Fiscalía difunde aplicación antisecuestro No te Enganches

Se distribuyeron trípticos y avisos sobre la prevención del delito de extorsión telefónica con el objetivo de inhibirlo en la población chiapaneca, la Fiscalía Antisecuestro continúa difundiendo información preventiva a través de pláticas y con la descarga de la aplicación No te Enganches.

En el municipio de Bochil, el personal instaló un stand informativo en el parque central, también visitaron hoteles para realizar la difusión de la línea de emergencia y el uso de la aplicación.

Recorridos

En Copainalá, se visitaron diversos negocios ubicados en la cabecera municipal, para brindar información clave y no ser víctimas.

Finalmente, en Tuxtla Gutiérrez, el personal visitó las instalaciones de las terminales de autobuses Aexa y la de Corto Recorrido, con el mismo propósito. En el mercado de los Ancianos, hicieron la entrega de los trípticos y avisos de seguridad con recomendaciones ante una situación de extorsión, a cómo actuar y las medidas para prevenirla.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de brindar una atención digna a la ciudadanía, garantizando cero impunidad.