Fiscalía participa en Mesa de Salud, Género y Violencia

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, participó en la Mesa de Salud, Género y Violencia, donde el sector de salud federal y estatal dieron a conocer las acciones llevadas a cabo en cumplimientos a los acuerdos asumidos en la Segunda Sesión Ordinaria 2026, del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El evento fue organizado por la Secretaría de Salud del Estado (SSA) y asistieron representantes de las diversas instituciones de salud federal y estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, de la Secretaria General de Gobierno y Mediación (SGGyM), de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y asociaciones civiles.

Temas a tratar

Se dieron a conocer y se evaluaron los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, del embarazo infantil y de adolescentes.

En representación del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, asistió el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, quien tuvo una participación especial en dicha mesa, y ante los asistentes expresó y reconoció el trabajo de las distintas dependencias de salud, así como de las organizaciones de la sociedad civil y les invitó a redoblar los esfuerzos institucionales para que ninguna niña, niño y adolescente sea víctima de violencia.

Por otra parte, Lorenzo López destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja permanentemente desde territorio, cercana a la gente, atendiendo de primera mano las inconformidades y denuncias de la población.