Fiscalía toma caso de funcionaria de Turismo

Tras darse a conocer el caso de una funcionaria de Turismo que presuntamente se lanzó del puente de Chiapa de Corzo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que se tiene iniciada una investigación y están a la espera de que la persona pueda declarar.

Adelantó que el estado de salud de la funcionaria es estable, sin embargo, el reciente informe de los médicos es que deben someterla a algunas cirugías.

“Está recibiendo atención médica. Estamos pendientes de su estado de salud.

Tengo entendido que es estable. Estamos esperando que de acuerdo a la opinión de los médicos tratantes, ya pueda emitir alguna declaración al respecto”, explicó.

Pormenores

El fiscal reiteró que los únicos datos obtenidos son los que han circulado en redes sociales “de que fue encontrada dentro del cauce del río y fue rescatada por algunos lancheros que estaban cerca del puente de Chiapa de Corzo”, reveló.

Respecto a la decisión de lanzarse y que pudiera estar relacionada con la violencia digital recibida en días anteriores, Llaven Abarca dijo que aún no pueden adelantarse a confirmar estos hechos hasta que se tenga la declaración oficial.

La investigación, según el titular de la Fiscalía, se mantiene en su fase inicial, continúa a la espera de que los médicos tratantes autoricen que la funcionaria pueda declarar para conocer su versión de los hechos.

De forma oficial no ha habido una postura por parte de la misma Secretaría de Turismo ni de ninguna otra dependencia.

Aunque no descartó ni confirmó que se trató de un intento por terminar con su vida, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el fiscal lanzó un llamado a la reflexión y el análisis debido a que es un tema vigente en la sociedad.

Señaló que es muy importante trabajar en la prevención, tan solo en Tuxtla en días recientes se registraron dos casos de suicidio.