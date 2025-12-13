Fiscalizarán cada peso que se gaste

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dirige Ana Laura Romero Basurto, confirmó que una de las instrucciones en Chiapas es que al terminar el sexenio no haya nuevos ricos, por eso cada peso gastado será fiscalizado.

De hecho, anunció que el gobierno local estará revisando más de 30 mil facturas, debido a que también no se permitirán las conocidas “empresas de portafolio”.

Después de concluir su comparecencia en el Congreso local, Romero Basurto comentó que son prioridad las órdenes de verificación del gabinete legal y ampliado con los siete organismos de mayor carga presupuestal.

Coordinación

Detalló la secretaria, hay coordinación con Finanzas para que se analice cada peso, toda vez que el gobernador “no quiere nuevos ricos en Chiapas”.

A la par de esta situación, se hará extensiva la revisión en tema de las auditorías, trabajo que estará acompañado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Evitar anomalías

Lo más importante, dijo, es que se pongan en marcha programas preventivos, a fin de evitar que ocurran actividades ilícitas. También se está trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de las carpetas de investigación.

En este año de trabajo, comentó Romero Basurto, se han entregado mil 917 constancias de verificación para las empresas chiapanecas, lo que forma parte de una revisión técnica, jurídica y financiero.

Finalmente, aclaró que en Chiapas no habrá ninguna persona intocable y esto emana de lo determinante que es el gobernador para no permitir actos de corrupción, “nos lo dijo: todos y todas están aprueba”.