Flaquea el bolsillo de los turistas, reporta FEC

El turismo en Chiapas enfrenta un panorama de estancamiento en el bolsillo de los visitantes y una ocupación hotelera que no logra despegar, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Fomento Económico de Chiapas (FEC).

De enero a junio de 2026, la derrama económica promedio por turista fue de dos mil 669.36 pesos corrientes, una cifra prácticamente idéntica a los dos mil 667.33 pesos reportados en el mismo lapso de 2025, lo que representa un incremento marginal de apenas el 0.08 %. Si bien, el flujo de personas se ha mantenido, el poder de gasto se ha congelado.

El propio organismo estatal subrayó que el desafío actual rebasa la simple captación de viajeros.

“El reto no solo es atraer más visitantes, sino lograr que su estancia genere mayor impacto económico”, señaló el FEC en su reporte, dejando entrever la necesidad de reposicionar la oferta turística para incentivar el consumo en hospedaje, alimentación, artesanías y servicios de mayor valor agregado.

En junio de 2026, la radiografía de los viajeros nacionales arrojó un dato contundente: el 29.0 % de los turistas que llegaron a Chiapas proceden de la Ciudad de México.

Esta concentración convierte a la capital del país en el principal mercado emisor.

Para el FEC, este dato es una brújula estratégica. “Conocer de dónde vienen nuestros visitantes permite identificar los mercados con mayor potencial para el turismo estatal”, explicó el organismo. La información permite afinar las campañas de promoción y diseñar paquetes personalizados, pero también revela una dependencia excesiva de un solo polo emisor, lo que invita a explorar otras regiones del centro y norte del país.

Alerta

Donde el termómetro de la competitividad marca una alerta roja es en la ocupación hotelera. Durante el periodo enero-mayo de 2026, la capital reportó una ocupación del 44.4 %. Esta cifra contrasta de forma negativa con otros destinos con vocación turística y cultural: Mérida (Yucatán), 56.1 %; Querétaro (Querétaro), 53.4 % y Oaxaca (Oaxaca) con 50.7 %.