Flor Amargo la hizo en San Cristóbal

Flor Amargo lo hizo nuevamente en San Cristóbal de Las Casas, al meterse durante el paso del desfile del paseo de carros alegóricos del barrio de Santa Lucía, para bailar.

El hecho ocurrió en el corazón del Centro Histórico de San Cristóbal cuando la cantautora se metió en el contingente del desfile para bailar con las chiapanecas, hecho que llamó la atención de locales y visitantes.

Flor Amargo, cantante y músico bailó varias melodías. No es la primera vez que es foco de atención por sus inesperadas actuaciones.

Mensaje

“Estoy disfrutando de las bellas tradiciones de San Cristóbal. Estoy muy contenta con toda flor y energía aquí en esta ciudad.

“Estoy contenta con esta gente hermosa. Quiero mucho a Chiapas los amo”, dijo en breve entrevista tras anunciar que su próxima presentación será en Querétaro en una locura callejera”, mencionó.

Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, es cantautora mexicana, pianista, actriz, multi-intrumentista creadora del género Katartic-pop, con el cual busca conectar con el espectador a través de la catarsis escénica musical.

Flor Amargo se presentó con éxito la noche del sábado en el centro de Convenciones “Diego de Mazariegos” en San Cristóbal de Las Casas.

Este domingo se realizó el tradicional desfile de carros alegóricos con motivo al anuncio de la fiesta en honor a Santa Lucía, cuyo día principal es el 13 de diciembre.