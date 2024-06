Flor Esponda recibe constancia de mayoría

El Instituto Nacional Electoral entregó la constancia de mayoría y validez a Flor Esponda, que la reconoce como diputada federal electa por el distrito 6, que comprenden los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Ácala, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Totolapa, Chiapilla, San Lucas y Nicolás Ruiz.

El cómputo distrital dio como resultado el triunfo de Esponda Torres con 134 mil 513 votos, lo que la convierte en la diputada federal electa más votada en la historia del distrito 6.

Por su parte, la legisladora electa agradeció todo el apoyo y respaldo de los 10 municipios que comprenden el distrito.

“No cabe duda que triunfó la democracia participativa, el pueblo es sabio y decidió que en Chiapas y todo México tenemos que seguir haciendo historia, ha sido la voluntad del pueblo y no me queda más que agradecer el respaldo y apoyo, créanme que no los voy a defraudar, trabajaremos de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a nivel federal y en Chiapas de la mano de un gran hombre, el Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, juntas y juntos vamos a escribir la nueva ERA de Chiapas y de México”, afirmó Flor Esponda.

Además, agregó que desde el Congreso de la Unión se buscará impulsar y aprobar las reformas el paquete de reformas que integran el Plan C, y que así se garantizará una total democracia en México.

No cabe duda que Flor Esponda se ha convertido en una pieza clave de la política joven de Chiapas, que está buscando garantizar un relevo generacional.